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Тренер Иванюка: В квалификации ЧМ Илье нужно прыгать на уровне личного рекорда

Источник:  «Рабочий Путь»Комментарии

Российский тренер Александр Мухин, являющийся личным наставником легкоатлета Ильи Иванюка, оценил шансы подопечного на успешное выступление на чемпионате мира в Лондоне.

«Илья находится в хороших кондициях. На последних тренировках у него все получалось. Ожидаем, что Илья сможет пройти квалификационный отбор. По моей оценке, для этого ему нужно обязательно с первой попытке преодолевать планку на высоте 2 метра 29 сантиметров. А официальный квалификационный рубеж будет около 2 метров 31 сантиметра. То есть, на уровне личного рекорда Ильи - 2 метра 32 сантиметра.

С размещением в гостинице у Ильи никаких проблем не возникло. - Нет. Он живет в одном номере с соотечественником Данилом Лысенко, тоже прыгуном в высоту. Что касается вируса, который бушевал в гостинице в начале августа, то он «бил» по тем спортсменам, которые живут в гостинице длительное время. Илья же туда заселился только вчера и пробудет в ней несколько дней», - приводит «Рабочий путь» слова Александра Мухина.

Напомним, что Илья Иванюк выступает в прыжках в высоту. Квалификация чемпионата мира в этой дисциплине состоится вечером 11 августа. - это последнее

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