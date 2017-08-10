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Зинэтула Билялетдинов: Для «Ак Барса» Зарипов был игроком, который забивает шайбы

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал расторжение контракта с форвардом Данисом Зариповым и подвел итоги сборов.

«Коротко: считаю, что сборы прошли хорошо, плодотворно поработали. Ребята работали с пониманием, работа проведена большая. Сегодня последний день работали над функциональным состоянием. Турнир в Нижнем Новгороде показал, что ребята в плане желания готовы. Есть нюансы, которые мы должны поправить. На турнире в Риге мы будем в полном составе, он будет показательным.

Зарипов? В его лице мы видели игрока, который принесет нам шайбы. Это опыт, знания и помощь ребятам. Были одни планы, но сейчас они изменились. Не знаю, кого мы поставим вместо него, во всяком случае, коррекцию надо будет проводить», — цитирует Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

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