Дмитрий Тарасов («Локомотив») предложил Федору Кудряшову («Рубин») «разобраться по-мужски» в московском ресторане
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов предложил защитнику «Рубина» Федору Кудряшову выяснить отношения по-мужски.
«Я жду тебя в любом ресторане Москвы!!! Разберемся как мужики», — написал Тарасов в своем инстаграме.
Напомним, в матче пятого РФПЛ между «Локомотивом» и «Рубином» между двумя футболистами произошла потасовка.
Матч
Голы
Жемалетдинов 62 (1:0 - пен.). Кверквелия 90 (1:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Камболов (Кузьмин, 82), Оздоев, Мвила, Жемалетдинов (Сонг, 66), Азмун, Жонатас
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Миранчук А., Тарасов (Галаджан, 75), Баринов (Корян, 67)
Предупреждения:
Азмун, 37; Жонатас, 37; Рыжиков, 90 - Миранчук А., 37; Денисов И., 51; Баринов, 61; Игнатьев, 84
Удаления:
Жонатас, 52 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
09 августа 20:00, Казань Арена, Текстовая трансляция