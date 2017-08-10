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«Атлантас» объявил о переходе Панюкова в «Зенит»

Источник:  ФК «Атлантас»Комментарии

Нападающий «Атлантаса» Андрей Панюков продолжит карьеру в «Зените», сообщил официальный сайт литовской команды.

Детали сделки не сообщаются.

Напомним, Панюков выступал за «Атлантас» с 2015 года и уходил в аренду в «Аяччо» и «Брагу». В сезоне-2016/17 российский форвард в чемпионате Литвы забил 11 голов в 13 матчах. Летом 2017 года форвард провел сборы с «Зенитом».

Главным тренером «Атлантаса» до лета 2017 года был Константин Сарсания, который стал спортивным директором «Зенита».

Панюков является воспитанником «Динамо», а в России также играл за «Химки», «Спартак-Нальчик» и «Балтику». 

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