Сергей Ташуев: Гарай в «Зените»? Не знаю, зачем ему входить дважды в одну реку
Источник: Газета.RuКомментарии
Бывший главный тренер «Краснодара» и «Кубани» Сергей Ташуев высказался о возможном возвращении Эсекьеля Гарая в Россию.
– Появилась информация, что «Зенит» может перехватить Гарая у «Спартака». Кому сейчас больше нужен аргентинец?
– «Зенит» взял себе молодого достаточно интересного центрального защитника, поэтому я не знаю, зачем Гараю входить дважды в одну реку. Тем более он опытный футболист, который чувствовал в Петербурге дискомфорт не только в плане клуба, у него возникали и семейные проблемы. Не думаю, что он пригодится команде, вряд ли Манчини пойдет на это. Конечно, «Спартаку» Гарай нужнее, – заявил специалист, слова которого приводит «Газета.ru».
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