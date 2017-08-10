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Сергей Ташуев: Сейчас Бердыеву необходимо отлаживать все эти мелкие нюансы

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о матче 5-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Локомотивом» (1:1).

Напомним, столичный клуб ушел от поражения в самой концовке встречи.

«В «Рубине» идет перестройка под те принципы, которые требует Курбан Бердыев. Футболисты немного другие, в частности, Камболов – «ненастоящий» центральный защитник. Также в команде проблема эпизода игры, потому что пропущенный гол от «Локомотива» – это чистой воды эпизод. Не существовало какой-то сложной задачи перед обороной, просто кто-то промахнулся, кто-то недоглядел.

Сейчас Бердыеву необходимо отлаживать все эти мелкие нюансы, убирать шероховатость в эпизодах. Обидный исход матча, потому что структура команды видна, а все рушат некачественные эпизоды в обороне», – цитирует специалиста «Газета.ru».

Матч

Рубин - Локомотив - 1:1 (0:0)

Голы

Жемалетдинов 62 (1:0 - пен.). Кверквелия 90 (1:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Камболов (Кузьмин, 82), Оздоев, Мвила, Жемалетдинов (Сонг, 66), Азмун, Жонатас

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Миранчук А., Тарасов (Галаджан, 75), Баринов (Корян, 67)

Предупреждения:

Азмун, 37; Жонатас, 37; Рыжиков, 90 - Миранчук А., 37; Денисов И., 51; Баринов, 61; Игнатьев, 84

Удаления:

Жонатас, 52 - нет

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

09 августа 20:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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