Сергей Ташуев: Сейчас Бердыеву необходимо отлаживать все эти мелкие нюансы

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о матче 5-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Локомотивом» (1:1).

Напомним, столичный клуб ушел от поражения в самой концовке встречи.

«В «Рубине» идет перестройка под те принципы, которые требует Курбан Бердыев. Футболисты немного другие, в частности, Камболов – «ненастоящий» центральный защитник. Также в команде проблема эпизода игры, потому что пропущенный гол от «Локомотива» – это чистой воды эпизод. Не существовало какой-то сложной задачи перед обороной, просто кто-то промахнулся, кто-то недоглядел.

Сейчас Бердыеву необходимо отлаживать все эти мелкие нюансы, убирать шероховатость в эпизодах. Обидный исход матча, потому что структура команды видна, а все рушат некачественные эпизоды в обороне», – цитирует специалиста «Газета.ru».