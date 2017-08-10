«Спартак-2» – «Зенит-2». Молло и Рукас выйдут в стартовом составе
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Тренерский штаб «Зенита-2» определился с составом на матч седьмого тура ФНЛ против «Спартака-2».
Стартовый состав: Бабурин - Пенчиков, Зуев, Рукас, Круговой - Камышев, Горулев, Сиротов, Молло, Еловских - Прудников.
Напомним, матч пройдет в Москве и начнется в 15:00.
Матч
Состав
Спартак-2: Максименко, Шанбиев, Мамин, Щербаков, Рассказов, Ломовицкий, Самсонов, Пантелеев, Сакала, Руденко, Давыдов
Зенит-2: Бабурин, Круговой, Зуев, Пенчиков, Рукас, Горулёв, Камышев, Молло, Сиротов, Еловских, Прудников
Предупреждения:
Сакала, 30 - нет
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
10 августа 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
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