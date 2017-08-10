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«Спартак-2» – «Зенит-2». Молло и Рукас выйдут в стартовом составе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита-2» определился с составом на матч седьмого тура ФНЛ против «Спартака-2».

Стартовый состав: Бабурин - Пенчиков, Зуев, Рукас, Круговой - Камышев, Горулев, Сиротов, Молло, Еловских - Прудников.

Напомним, матч пройдет в Москве и начнется в 15:00.

Матч

Спартак-2 - Зенит-2 - 0:0

Перерыв

Состав

Спартак-2: Максименко, Шанбиев, Мамин, Щербаков, Рассказов, Ломовицкий, Самсонов, Пантелеев, Сакала, Руденко, Давыдов

Зенит-2: Бабурин, Круговой, Зуев, Пенчиков, Рукас, Горулёв, Камышев, Молло, Сиротов, Еловских, Прудников

Предупреждения:

Сакала, 30 - нет

Судья:

Николай Волошин (Россия)

Место и дата

10 августа 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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