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Cloud9 приобрела слот в Overwatch League

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Overwatch League объявила о приобретении новых команд.

Джек Этьен, основатель киберспортивной организации Cloud9, стал владельцем команды из Лондона, а известные спортивные магнаты Стэн и Джош Кронке — владельцами команды из Лос-Анджелеса.

«Overwatch League продолжает набирать невероятные обороты. Мы в восторге от того, что к группе выдающихся владельцев команд Overwatch League присоединяются Джек Этьен, основатель Cloud9, и Стэн и Джош, владельцы «Лос-Анджелес Рэмс», футбольного клуба «Арсенал», «Денвер Наггетс» и «Колорадо Эвеланш». Вместе мы сможем предложить гораздо больше возможностей игрокам и болельщикам в Лондоне, Лос-Анджелесе и многих других городах мира», — заявил  исполнительный директор Activision Blizzard Бобби Котик.

Игры Overwatch League начнутся уже в этом году. Период для подписания игроков для 1-го сезона установлен с 1 августа по 30 октября 2017 года.

Overwatch League — это первая в истории профессионального киберспорта международная лига высшего уровня, команды которой базируются в крупнейших городах, таких как Бостон, Лондон, Лос-Анджелес, Майами-Орландо, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сеул и Шанхай. 

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