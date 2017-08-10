Cloud9 приобрела слот в Overwatch League

Overwatch League объявила о приобретении новых команд.



Джек Этьен, основатель киберспортивной организации Cloud9, стал владельцем команды из Лондона, а известные спортивные магнаты Стэн и Джош Кронке — владельцами команды из Лос-Анджелеса.



«Overwatch League продолжает набирать невероятные обороты. Мы в восторге от того, что к группе выдающихся владельцев команд Overwatch League присоединяются Джек Этьен, основатель Cloud9, и Стэн и Джош, владельцы «Лос-Анджелес Рэмс», футбольного клуба «Арсенал», «Денвер Наггетс» и «Колорадо Эвеланш». Вместе мы сможем предложить гораздо больше возможностей игрокам и болельщикам в Лондоне, Лос-Анджелесе и многих других городах мира», — заявил исполнительный директор Activision Blizzard Бобби Котик.



Игры Overwatch League начнутся уже в этом году. Период для подписания игроков для 1-го сезона установлен с 1 августа по 30 октября 2017 года.



Overwatch League — это первая в истории профессионального киберспорта международная лига высшего уровня, команды которой базируются в крупнейших городах, таких как Бостон, Лондон, Лос-Анджелес, Майами-Орландо, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сеул и Шанхай.