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Сергей Ташуев: Сейчас у ЦСКА не чувствуется запаса прочности

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал победу московского ЦСКА над «Тосно» в матче 5-го тура РФПЛ (2:1).

«ЦСКА был сильнее, сумел создать достаточно много моментов, где нужно было забивать. Другой вопрос, что сейчас у армейцев не чувствуется запаса прочности, они играют на максимуме своих возможностей. Вроде игра вчера шла, но были ситуации, в которых казалось, что вот-вот и могли пропустить», – цитирует специалиста «Газета.ru».

Матч

Тосно - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Оланаре 49 (0:1). Заболотный 57 (1:1). Дзагоев 62 (1:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Абазов (Мелкадзе, 59), Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63)

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Головин (Дзагоев, 57), Чалов (Витиньо, 57), Оланаре

Предупреждения:

нет - Васин, 86

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

09 августа 20:00, Петровский, Текстовая трансляция


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