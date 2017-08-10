Сергей Ташуев: Сейчас у ЦСКА не чувствуется запаса прочности
Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал победу московского ЦСКА над «Тосно» в матче 5-го тура РФПЛ (2:1).
«ЦСКА был сильнее, сумел создать достаточно много моментов, где нужно было забивать. Другой вопрос, что сейчас у армейцев не чувствуется запаса прочности, они играют на максимуме своих возможностей. Вроде игра вчера шла, но были ситуации, в которых казалось, что вот-вот и могли пропустить», – цитирует специалиста «Газета.ru».
Матч
Голы
Оланаре 49 (0:1). Заболотный 57 (1:1). Дзагоев 62 (1:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Абазов (Мелкадзе, 59), Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63)
ЦСКА: Помазун, Набабкин, Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Головин (Дзагоев, 57), Чалов (Витиньо, 57), Оланаре
Предупреждения:
нет - Васин, 86
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
09 августа 20:00, Петровский, Текстовая трансляция