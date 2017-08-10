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Игорь Албин: Вопрос выкатного поля на стадионе в Петербурге обсуждается

Источник:  Официальная страница Игоря Албина «ВКонтакте»Комментарии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился мнением о демонтаже медиа-городка на стадионе на Крестовском острове. 

- Выкатное поле перемещается на внешний периметр стадиона только после демонтажа медиацентра. Пока это только в стадии обсуждения. Мы рассматриваем варианты, потому что демонтаж надо совмещать с монтажом этого медиацентра. Поскольку требования к Кубку конфедераций и чемпионату мира отличаются, мы сталкиваемся с проблемой: еще нет технического задания на проектирование временной инфраструктуры. Она будет, может быть, несущественно, но другая. Поэтому мы привязаны к решению наших партнеров в ФИФА, - написал Албин в своем канале Telegram.

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Напомним, медиа-городок был построен к Кубку конфедераций на платформе, куда должно выкатываться поле со стадиона. На данный момент временная конструкция не позволяет выкатить газон. 

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России. 

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