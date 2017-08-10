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Алексей Николаев: Ошибки у судей всегда были, есть и будут

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Футбольный арбитр Алексей Николаев прокомментировал заявление генерального директора «Динамо» Евгения Муравьева о низком уровне и судейства в РФПЛ.

- С моей точки зрения ошибки всегда были, есть и будут. Главное, не ошибаться в простых ситуациях. Рабочий процесс всегда неизбежен, - цитирует Николаева «Р-Спорт».

Ранее, Муравьев заявил, что нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относятся к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой.

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