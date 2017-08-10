Андрей Будогосский о заявлении Муравьева: Буду жаловаться Мутко

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что обратится к президенту организации Виталию Мутко после заявления генерального директора московского «Динамо» Евгения Муравьева о низком уровне и ангажированности судейства в РФПЛ.

«Позиция по этому заявлению у меня очень простая. Есть комитет по этике Российского футбольного союза, и я постараюсь обратиться к Виталию Леонтьевичу Мутко, чтобы он дал должную оценку этому выступлению. Даже если судья ошибся, это не дает никому права делать подобные заявления», – приводит слова Будогосского агенство «Р-Спорт».

Напомним, что ранее генеральный директор московского «Динамо» заявил: «Прошло пять туров нынешнего чемпионата России, а ошибки арбитров в этом сезоне, похоже, превысили прошлогоднее количество: уже нескольких арбитров отстранили от работы в РФПЛ. Таким образом, судейский департамент РФС признает, что слабо подготавливает своих подчиненных. И в скором времени мы растеряем весь судейский корпус. Я понимаю, что арбитры могут ошибаться. Но нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относятся к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой». Также он потребовал привлечь к ответственности арбитров последних матчей с участием его команды.