Андрей Марков: Не думаю, что у меня уйдет много времени, чтобы понять систему Билялетдинова

Новичок «Ак Барса» Андрей Марков рассказал об адаптации в казанском клубе.

- Сегодня только второй раз тренировался с командой. До этого занимался со второй командой, чувствую себя хорошо.

Как оцениваю уровень партнеров? Во-первых, не нужно меня ставить выше остальных. Считаю, что в КХЛ хороший уровень игроков, много мастеров. «Ак Барс» всегда был на хорошем счету, ставил перед собой высокие задачи, поэтому здесь собрались мастеровитые ребята.

Изменились как-то требования Билялетдинова со времен «Динамо»? Зинэтула Хайдарович всегда ставил перед собой высокие цели, они у него никогда не менялись. Рисунок игры меняется, но в целом система мне знакома. Я не думаю, что у меня уйдет много времени, чтобы понять эту систему, – передает слова Маркова «БИЗНЕС Online».

Напомним, с 2000 года Марков выступал в НХЛ за «Монреаль», в составе которого провел 990 матчей и набрал 572 (119+453) очка. Дважды он участвовал в Матчах всех звезд НХЛ (2008, 2009).

Добавим, что в 1998-2000 годах Марков выступал под руководством нынешнего главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова в «Динамо» и в 2000 году вместе с клубом стал чемпионом России.