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Капризов подписал новый контракт с ЦСКА

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Нападающий Кирилл Капризов заключил с ЦСКА новое соглашение, сообщил президент армейцев Игорь Есмантович.

«Капризов подписал контракт час назад на три года», - передает слова Есмантовича «Чемпионат».

Напомним, 20-летний форвард, ранее выступавший за «Салават Юлаев», перешел в ЦСКА в мае. Прежнее соглашение игрока с армейцами было рассчитано до завершения сезона-2017/18.


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