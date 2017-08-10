Капризов подписал новый контракт с ЦСКА
Источник: Чемпионат.comКомментарии
Нападающий Кирилл Капризов заключил с ЦСКА новое соглашение, сообщил президент армейцев Игорь Есмантович.
«Капризов подписал контракт час назад на три года», - передает слова Есмантовича «Чемпионат».
Напомним,
20-летний форвард, ранее выступавший за «Салават Юлаев», перешел в ЦСКА
в мае. Прежнее соглашение игрока с армейцами было рассчитано до завершения
сезона-2017/18.
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