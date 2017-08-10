Зинэтула Билялетдинов: Зарипов должен самостоятельно принимать решение о том, чтобы продолжить карьеру в НХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал расторжение контракта с форвардом Данисом Зариповым.

- В его лице мы видели игрока, который принесет нам больше заброшенных шайб. Зарипов – это опыт, знания и помощь ребятам. К сожалению, сложилось так, как сложилось. Были одни планы, сейчас – другие. Пока не знаю, как мы будем восполнять его отсутствие. Очевидно, что коррекцию надо будет производить.

- Есть вероятность, что Зарипов может продолжить карьеру в НХЛ. На ваш взгляд он готов?

- Сложно сказать. Мы говорили с ним на эту тему. Но я не рискну давать ему какие-то советы. Все зависит от его состояния и готовности. Советчиков может быть много, но решение он должен принимать самостоятельно, - приводит слова Билялетдинова пресс-служба казанской команды.