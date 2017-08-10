Александр Бубнов: У «Зенита», по большому счету, есть только одна трудность

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча пятого тура премьер-лиги между «Уралом» и «Зенитом» (1:1).

- Конечно, по уровню игроки у «Зенита» выше, но большее значение имеет сыгранность, которой у петербуржцев пока нет. Одно дело обыграть «Спартак» на эмоциях перед родными трибунами, а другое – бодаться на выезде с соперником вроде «Урала». У «Зенита» только сейчас начинает формироваться средняя линия, плюс не было Игоря Смольникова, с которым у команды есть возможность атаковать с обоих флангов. Знал, что игра для гостей получится тяжелой, так как, если не считать разгром «Спартака», они имели проблемы во всех остальных матчах. «Зенит» вытягивал победы на жилах, за счет индивидуального класса исполнителей. Но несмотря на не самый удачный результат в Екатеринбурге, у команды Роберто Манчини значительно меньше проблем, чем у конкурентов. По большому счету есть только одна трудность – сыгранность, которая рано или поздно появится, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, в 6-м туре «Зенит» 13 августа примет «Ахмат», «Урал» 14 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».