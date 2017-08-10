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«Зенит» заявил фарм-клуб в Суперлигу-1

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

С сезона-2017/18 фарм-клуб петербургского «Зенита» будет выступать в Суперлиге-1.

Главным тренером «Зенит-Фарма» назначен Андрей Новиков, вторым тренером стал Геннадий Щетинин. 10 августа команда отправилась на тренировочный сбор в Туапсе.

Напомним, в сезоне-2016/17 «Зенит» занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, а в полуфинале плей-офф уступил «Химкам».

Действующим чемпионом Суперлиги-1 является «Университет-Югра». 

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