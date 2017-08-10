«Зенит» заявил фарм-клуб в Суперлигу-1
Источник: БК «Зенит»Комментарии
С сезона-2017/18 фарм-клуб петербургского «Зенита» будет выступать в Суперлиге-1.
Главным тренером «Зенит-Фарма» назначен Андрей Новиков, вторым тренером стал Геннадий Щетинин. 10 августа команда отправилась на тренировочный сбор в Туапсе.
Напомним, в сезоне-2016/17 «Зенит» занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, а в полуфинале плей-офф уступил «Химкам».
Действующим чемпионом Суперлиги-1 является «Университет-Югра».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически