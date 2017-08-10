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Александр Бубнов: Для ЦСКА наступили тяжелые времена

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча пятого тура премьер-лиги между «Тосно» и ЦСКА (1:2).

- Как сказал Гончаренко, все изменения в стартовом составе были связаны с ротацией. Дзагоев набирает форму и просто не выдерживает такой график, на скамейке остались Щенников, Вернблум, Витинью. В нынешней ситуации москвичам кровь из носу нужно было брать три очка при минимуме затраченных сил. ЦСКА пошел по тому же пути, что и «Спартак», но у красно-белых куда больше возможностей для ротации. Армейцы попросту не в состоянии заменить трех из четырех защитников без серьезной потери в качестве. При этом им нужно думать не только о дерби, но и о предстоящих матчах в квалификации Лиги чемпионов. В целом у команды уже нет такого запаса прочности, как в прошлых сезонах, и для нее наступили тяжелые времена. В условиях ограниченной обоймы вероятность потери очков и вылета из квалификации возрастает. Так что много для ЦСКА будет зависеть от тактики, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Локомотива» 13 августа. ЦСКА 12 августа сыграет со «Спартаком». 

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