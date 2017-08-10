Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-23 : 1Зенит-2
Футбол  Ахмат- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иван «ArtStyle» Антонов: Во время второй карты у нас был довольно необычный пик

Комментарии

Тренер состава Virtus.pro по Dota 2 Иван «ArtStyle» Антонов прокомментировал игру команды против LGD.Forever Young.

«Мы законтрили Tidehunter с помощью Ursa. На самом деле, мы хорошо поставили лайны и должны были продолжить давить его дальше. Ursa должна была убивать его намного чаще — раз пять. Единственная наша ошибка — мы отпустили Morphling, нужно было одному из наших саппортов стянуться, и тогда всё было бы лучше. Tidehunter не имел никакого значения. Помимо этого, мы приняли несколько неудачных файтов в ранней стадии игры.

Во время второй карты у нас был довольно необычный пик. Мы совершили пару ошибок при заходе на базу соперника, у нас всё было для того, чтобы закончить. Единственное, что нам мешало — Faceless Void. Мы не смогли кастануть в него пару заклинаний с правильной последовательностью — конкретно Sand King и конкретно Necrolyte, чтобы моментально убить его и не дать использовать Chronosphere. Мы умерли из-за его ульты».

В нижней сетке плей-офф Virtus.pro сыграет с победителем пары Team Liquid - Team Empire.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Василий Уткин: Resolut1on разваливает любые кабины на любом героеИзвестный спортивный комментатор Василий Уткин сделал прогноз на матч Team Liquid - Team Empire.Pudge победил в голосовании за ArcanaPudge стал победителем в голосовании за предмет редкости Arcana.Cloud9 приобрела слот в Overwatch LeagueOverwatch League объявила о приобретении новых команд.Team Liquid примет участие в ESL One New York 2017Коллектив Team Liquid получил последнее приглашение на турнир ESL One New York 2017.Gambit Esports: Менеджмент и игроки остались недовольны профессиональными навыками Михаила «kane» БлагинаОрганизация Gambit Esports прокомментировала переход Даниила «Zeus» Тесленко и Михаила «kane» Благина в Natus Vincere.
Футбол
Почему главным арбитром на ЦСКА – «Спартак» назначен именно Сельдяков? Отвечаем
Олимпиада
Хайо Зеппельт: Бах дает зеленый свет государственной системе допинга в России
Футбол
«Спартак»: У Тимофеева разрыв крестообразной связки колена
Футбол
Александр Бубнов: Для ЦСКА наступили тяжелые времена
все новости