Иван «ArtStyle» Антонов: Во время второй карты у нас был довольно необычный пик

Тренер состава Virtus.pro по Dota 2 Иван «ArtStyle» Антонов прокомментировал игру команды против LGD.Forever Young.



«Мы законтрили Tidehunter с помощью Ursa. На самом деле, мы хорошо поставили лайны и должны были продолжить давить его дальше. Ursa должна была убивать его намного чаще — раз пять. Единственная наша ошибка — мы отпустили Morphling, нужно было одному из наших саппортов стянуться, и тогда всё было бы лучше. Tidehunter не имел никакого значения. Помимо этого, мы приняли несколько неудачных файтов в ранней стадии игры.



Во время второй карты у нас был довольно необычный пик. Мы совершили пару ошибок при заходе на базу соперника, у нас всё было для того, чтобы закончить. Единственное, что нам мешало — Faceless Void. Мы не смогли кастануть в него пару заклинаний с правильной последовательностью — конкретно Sand King и конкретно Necrolyte, чтобы моментально убить его и не дать использовать Chronosphere. Мы умерли из-за его ульты».



В нижней сетке плей-офф Virtus.pro сыграет с победителем пары Team Liquid - Team Empire.



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