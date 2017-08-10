«Спартак»: У Тимофеева разрыв крестообразной связки колена

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что у полузащитника московской команды Артема Тимофеева подтвердился первоначальный диагноз: разрыв передней крестообразной связки.

«Сегодня после углубленного обследования был подтвержден первоначальный диагноз: у игрока выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Тимофееву требуется операция. О сроках восстановления футболиста будет сообщено после нее», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Напомним, что в среду во время домашней игры с «Арсеналом» (2:0) Тимофеев получил серьезную травму.