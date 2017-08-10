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«Спартак»: У Тимофеева разрыв крестообразной связки колена

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что у полузащитника московской команды Артема Тимофеева подтвердился первоначальный диагноз: разрыв передней крестообразной связки.

«Сегодня после углубленного обследования был подтвержден первоначальный диагноз: у игрока выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Тимофееву требуется операция. О сроках восстановления футболиста будет сообщено после нее», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Напомним, что в среду во время домашней игры с «Арсеналом» (2:0) Тимофеев получил серьезную травму.

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