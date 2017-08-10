Хайо Зеппельт: Бах дает зеленый свет государственной системе допинга в России

Автор резонансных фильмов о допинге в спорте Хайо Зеппельт прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что Россия заплатит Международному олимпийскому комитету (МОК) 100 млн долларов за участие в Олимпиаде-2018.

- Было ясно с самого начала, что Томас Бах (президент МОК - прим. ред.) защищает Россию. Дает зеленый свет государственной системе допинга. Им просто придется заплатить: как за парковку. Ключевой вопрос для сохранения авторитета МОК в том, будет ли наказан российский спорт за крупнейшее мошенничество в современной спортивной истории? - написал Зеппельт в своем твиттере.