Евгений Ловчев: Полемика должна оставаться внутри «Спартака»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о проблемах «Спартака».

- В публичную плоскость вышла полемика между одним из руководителей «Спартака» (заместителем председателя совета директоров Наилем Измайловым. – Прим. ред.) и Каррерой. «Спартак» опять наступает на те же грабли. Когда уходил Карпин, между ним и Федуном тоже разгорелась публичная полемика. Это не идет на пользу клубу, команде.

Зачем все это знать обывателям? Такая полемика должна оставаться внутри клуба, а для болельщика главное - результат. И от этого зависит – хороший тренер в команде или плохой.