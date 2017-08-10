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Евгений Ловчев: Полемика должна оставаться внутри «Спартака»

Юрий Волохов, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о проблемах «Спартака».

- В публичную плоскость вышла полемика между одним из руководителей «Спартака» (заместителем председателя совета директоров Наилем Измайловым. – Прим. ред.) и Каррерой. «Спартак» опять наступает на те же грабли. Когда уходил Карпин, между ним и Федуном тоже разгорелась публичная полемика. Это не идет на пользу клубу, команде.

Зачем все это знать обывателям? Такая полемика должна оставаться внутри клуба, а для болельщика главное - результат. И от этого зависит – хороший тренер в команде или плохой.

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