Австралийские ученые обнаружили в мозге «кнопку» похудения

Ученые Института биомедицинских исследований университета Монаша (Австралия) обнаружили в мозге «переключатель», который активизирует сжигание жира.



Необычная цепочка нервных клеток в мозге заставляет жировые клетки временно работать не на запасание, а на сжигание лишних калорий после еды. Опыты на лабораторных мышах показали, что питание контролирует сжигание жира, то есть превращает образование белых клеток, в которых хранится энергия, в коричневые, из которых она расходуется.

Ученые показали, что после еды мозг реагирует на циркулирующий инсулин, который увеличивается после повышения уровня глюкозы в крови. Затем он посылает сигналы для стимулирования сжигания жира и расходования энергии. Эти процессы помогают предотвратить ожирение и серьезную потерю веса.

Два противоположных процесса в мозге контролируются механизмом-переключателем, который включается во время голода и ингибирует реакцию на инсулин, а после еды вынуждает клетки расходовать энергию. У людей с избыточной массой тела этот переключатель не работает. Энергия накапливается и не расходуется.