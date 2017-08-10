Австралийские ученые обнаружили в мозге «кнопку» похудения
Ученые Института биомедицинских исследований университета
Монаша (Австралия) обнаружили в мозге «переключатель», который активизирует
сжигание жира.
Необычная цепочка нервных клеток в мозге заставляет жировые
клетки временно работать не на запасание, а на сжигание лишних калорий после
еды. Опыты на лабораторных мышах показали, что питание контролирует сжигание
жира, то есть превращает образование белых клеток, в которых хранится энергия,
в коричневые, из которых она расходуется.
Ученые показали, что после еды мозг реагирует на
циркулирующий инсулин, который увеличивается после повышения уровня глюкозы в
крови. Затем он посылает сигналы для стимулирования сжигания жира и
расходования энергии. Эти процессы помогают предотвратить ожирение и серьезную
потерю веса.
Два противоположных процесса в мозге контролируются
механизмом-переключателем, который включается во время голода и ингибирует
реакцию на инсулин, а после еды вынуждает клетки расходовать энергию. У людей с
избыточной массой тела этот переключатель не работает. Энергия накапливается и
не расходуется.