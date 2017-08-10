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Австралийские ученые обнаружили в мозге «кнопку» похудения

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ученые Института биомедицинских исследований университета Монаша (Австралия) обнаружили в мозге «переключатель», который активизирует сжигание жира.

Необычная цепочка нервных клеток в мозге заставляет жировые клетки временно работать не на запасание, а на сжигание лишних калорий после еды. Опыты на лабораторных мышах показали, что питание контролирует сжигание жира, то есть превращает образование белых клеток, в которых хранится энергия, в коричневые, из которых она расходуется.

Ученые показали, что после еды мозг реагирует на циркулирующий инсулин, который увеличивается после повышения уровня глюкозы в крови. Затем он посылает сигналы для стимулирования сжигания жира и расходования энергии. Эти процессы помогают предотвратить ожирение и серьезную потерю веса.

Два противоположных процесса в мозге контролируются механизмом-переключателем, который включается во время голода и ингибирует реакцию на инсулин, а после еды вынуждает клетки расходовать энергию. У людей с избыточной массой тела этот переключатель не работает. Энергия накапливается и не расходуется.

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