Моуринью настаивает на трансфере Бэйла

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не оставляет попыток пригласить полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла.

Как сообщает The Sun, португалец сообщил руководству «красных дьяволов», что те должны предложить за валлийца 100 млн фунтов.

Ранее рулевой английского клуба заявил, что заинтересован в услугах игрока, однако, клубу вряд ли удастся его заполучить, так как «сливочные» не собираются расставаться с одним из своих лидеров. К тому же, сам Бэйл не горит желанием покидать чемпионат Испании.

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