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«Зенит-2» уступил «Спартаку-2» и остался на предпоследнем месте в ФНЛ

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит-2» в матче седьмого тура ФНЛ на выезде уступил «Спартаку-2» со счетом 1:3.

У красно-белых голы на счету Артема Самсонова, Дениса Давыдова и Фэшн Сакалы. Гости  ответили точным ударом Никиты Каккоева.

После этого матча петербуржцы остались на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в активе четыре очка. Московская команда с 10 очками расположилась на 12-м месте.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 13 августа против «Балтики». «Спартак-2» в этот же день в Воронеже встретится с «Факелом».

Матч

Спартак-2 - Зенит-2 - 3:1 (0:0)

Голы

Самсонов 59 (1:0 - пен.). Давыдов 68 (2:0). Сакала 76 (3:0). Каккоев 87 (3:1).

Состав

Спартак-2: Максименко, Шанбиев (Сокол, 46), Мамин, Щербаков (Лихачёв, 80), Рассказов, Ломовицкий (Нимели, 90), Самсонов, Пантелеев, Сакала, Руденко, Давыдов (Рудковский, 71)

Зенит-2: Бабурин, Круговой, Зуев, Пенчиков, Рукас, Горулёв (Каккоев, 52), Камышев, Молло, Сиротов (Лесовой, 69), Еловских (Андреев, 75), Прудников (Запрягаев, 57)

Предупреждения:

Сакала, 30 - Запрягаев, 64

Судья:

Николай Волошин (Россия)

Место и дата

10 августа 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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