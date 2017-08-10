«Зенит-2» уступил «Спартаку-2» и остался на предпоследнем месте в ФНЛ

«Зенит-2» в матче седьмого тура ФНЛ на выезде уступил «Спартаку-2» со счетом 1:3.

У красно-белых голы на счету Артема Самсонова, Дениса Давыдова и Фэшн Сакалы. Гости ответили точным ударом Никиты Каккоева.

После этого матча петербуржцы остались на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в активе четыре очка. Московская команда с 10 очками расположилась на 12-м месте.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 13 августа против «Балтики». «Спартак-2» в этот же день в Воронеже встретится с «Факелом».