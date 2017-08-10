«Зенит-2» уступил «Спартаку-2» и остался на предпоследнем месте в ФНЛ
«Зенит-2» в матче седьмого тура ФНЛ на выезде уступил «Спартаку-2» со счетом 1:3.
У красно-белых голы на счету Артема Самсонова, Дениса Давыдова и Фэшн Сакалы. Гости ответили точным ударом Никиты Каккоева.
После этого матча петербуржцы остались на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в активе четыре очка. Московская команда с 10 очками расположилась на 12-м месте.
Следующий матч «Зенит-2» проведет 13 августа против «Балтики». «Спартак-2» в этот же день в Воронеже встретится с «Факелом».
Матч
Спартак-2 - Зенит-2 - 3:1 (0:0)
Голы
Самсонов 59 (1:0 - пен.). Давыдов 68 (2:0). Сакала 76 (3:0). Каккоев 87 (3:1).
Состав
Спартак-2: Максименко, Шанбиев (Сокол, 46), Мамин, Щербаков (Лихачёв, 80), Рассказов, Ломовицкий (Нимели, 90), Самсонов, Пантелеев, Сакала, Руденко, Давыдов (Рудковский, 71)
Зенит-2: Бабурин, Круговой, Зуев, Пенчиков, Рукас, Горулёв (Каккоев, 52), Камышев, Молло, Сиротов (Лесовой, 69), Еловских (Андреев, 75), Прудников (Запрягаев, 57)
Предупреждения:
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
10 августа 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция