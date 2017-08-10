Бубнов считает, что «Ахмат» и «Краснодар» не смогут выявить победителя

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов дал прогноз на матч 5-го тура РФПЛ, в котором встретятся «Ахмат» и «Краснодар».

«Вероятно, не сыграют Семенов и Родолфо. При этом «Ахмат» очень хорош дома, а Кононов отлично знает «Краснодар». Сложный для прогноза матч, поэтому поставлю на ничью», – цитирует специалиста Sportbox.ru.

Напомним, игра между командами состоится сегодня, в Грозном и стартует в 20.00 мск.