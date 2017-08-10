Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-23 : 1Зенит-2
Футбол  Ахмат- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бубнов считает, что «Ахмат» и «Краснодар» не смогут выявить победителя

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов дал прогноз на матч 5-го тура РФПЛ, в котором встретятся «Ахмат» и «Краснодар».

«Вероятно, не сыграют Семенов и Родолфо. При этом «Ахмат» очень хорош дома, а Кононов отлично знает «Краснодар». Сложный для прогноза матч, поэтому поставлю на ничью», – цитирует специалиста Sportbox.ru.

Напомним, игра между командами состоится сегодня, в Грозном и стартует в 20.00 мск.

Матч

Ахмат - Краснодар

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

10 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Артур Нигматуллин: В дебютном матче в премьер-лиге отразил выход один на один от ХалкаВратарь «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал, как он в бытность игрока «Волги» дебютировал в элитном дивизионе российского футбола.Илья Захаров: Арбитры РФПЛ? О предвзятости не может быть и речи: кому-то не хватает опыта, а кому-то мастерстваБывший арбитр ФИФА Илья Захаров высказался о работе российских судей в чемпионате страны. Напомним, сегодня генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев заявил о низком уровне и ангажированности судейства в РФПЛ.Евгений Ловчев: Публичные разборки руководства «Спартака» очков не принесутЕвгений Ловчев: Публичные разборки руководства «Спартака» очков не принесутОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о проблемах «Спартака».Артем Тимофеев: Обещаю, вернусь и стану еще сильнее!Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев поблагодарил болельщиков за поддержку.
Футбол
Почему главным арбитром на ЦСКА – «Спартак» назначен именно Сельдяков? Отвечаем
Олимпиада
Хайо Зеппельт: Бах дает зеленый свет государственной системе допинга в России
Футбол
«Спартак»: У Тимофеева разрыв крестообразной связки колена
Футбол
Александр Бубнов: Для ЦСКА наступили тяжелые времена
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Ахмат
Ахматкалендарьстатистика
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости