Бубнов считает, что «Ахмат» и «Краснодар» не смогут выявить победителя
Источник: Sportbox.ruКомментарии
Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов дал прогноз на матч 5-го тура РФПЛ, в котором встретятся «Ахмат» и «Краснодар».
«Вероятно, не сыграют Семенов и Родолфо. При этом «Ахмат» очень хорош дома, а Кононов отлично знает «Краснодар». Сложный для прогноза матч, поэтому поставлю на ничью», – цитирует специалиста Sportbox.ru.
Напомним, игра между командами состоится сегодня, в Грозном и стартует в 20.00 мск.
Матч
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
10 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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