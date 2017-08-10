Никита Симонян: Нет идеального судьи, который бы не ошибался

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал заявление генерального директора «Динамо» Евгения Муравьева о низком уровне и судейства в РФПЛ.

- Не знаю, чем это заявление вызвано. Если судьи ошибаются в пользу «Динамо», они будут считать, что судья поступил правильно. Но как только судья ошибается против, то сразу - «безобразие, судейство, сплавляют». Не могу сказать, был ли одиннадцатиметровый в игре с «Ростовом». Этично ли так высказываться? Я считаю, что нет. В следующий раз судья ошибется в пользу «Динамо» и Муравьев скажет, что судья был прав.

Делать такие заявления не нужно. Судьи тоже люди, вопрос в том, умышленно он ошибся или нет, сознательно ли. Если ошибся сознательно, то надо это доказать. Претензии обязательно будут, стрелы в адрес судей будут лететь. Нет идеального судьи, который бы не ошибался. Но если ошибка сознательная, то судью надо казнить, отстранять, - передает слова Симоняна «Р-Спорт».

Ранее, Муравьев заявил, что нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относятся к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой.