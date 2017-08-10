Артем Тимофеев: Обещаю, вернусь и стану еще сильнее!
Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев поблагодарил
болельщиков за поддержку.
«Всем огромное спасибо за теплые слова и поддержку, для меня это важно, это придаёт сил! Извините, что не смог ответить каждому, но прочел каждое слово!!! Жаль, что не смогу ничем помочь команде в этом году, но всё ещё впереди! Обещаю, вернусь и стану еще сильнее! Это футбол, и тут никто не застрахован...» — написал Тимофеев в инстаграме.
Всем огромное СПАСИБО за тёплые слова и поддержку,для меня это важно,это придаёт сил!Извините ,что не смог ответить каждому,но прочёл каждое слово!!! Жаль,что не смогу ничем помочь команде в этом году,но все ещё впереди!🔴⚪️🙏🏻обещаю, вернусь и стану ещё сильнее! Это футбол и тут никто не застрахован...
Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что у полузащитника московской команды Артема Тимофеева подтвердился первоначальный диагноз: разрыв передней крестообразной связки.