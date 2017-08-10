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«Кубань» внесла Гогниева в заявку для участия в первенстве ФНЛ

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

«Кубань» внесла в заявочный лист нападающего Спартака Гогниева для участия в первенстве ФНЛ, сообщается на  официальном сайте лиги.

Напомним, в прошлом сезоне 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром «Кубани», забив в ФНЛ десять голов. В июне он расторг контракт с клубом из-за долгов по зарплате.

В прошлом сезоне Гогниев стал лучшим бомбардиром «Кубани», забив в ФНЛ десять голов.

Краснодарцы после семи туров занимают 12-е место в таблице.

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