«Кубань» внесла Гогниева в заявку для участия в первенстве ФНЛ

«Кубань» внесла в заявочный лист нападающего Спартака Гогниева для участия в первенстве ФНЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Напомним, в прошлом сезоне 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром «Кубани», забив в ФНЛ десять голов. В июне он расторг контракт с клубом из-за долгов по зарплате.

В прошлом сезоне Гогниев стал лучшим бомбардиром «Кубани», забив в ФНЛ десять голов.

Краснодарцы после семи туров занимают 12-е место в таблице.