Илья Захаров: Арбитры РФПЛ? О предвзятости не может быть и речи: кому-то не хватает опыта, а кому-то мастерства

Бывший арбитр ФИФА Илья Захаров высказался о работе российских судей в чемпионате страны. Напомним, сегодня генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев заявил о низком уровне и ангажированности судейства в РФПЛ.

«Качество судейства в матчах, которые я видел, оставило двоякое впечатление. Есть хорошие игры, есть и неудачные - но это обычная практика. Думаю, что с каждым туром страсти будут накаляться, потому что нет слабых соперников и проходных матчей. И идет определенная ротация судейского корпуса, что тоже сказывается.

О предвзятости не может быть и речи: кому-то не хватает опыта, а кому-то мастерства. И поэтому возникают нелепые ошибки. На сегодняшний день я не вижу какой-либо критической ситуации», - цитирует Захарова агентство «Р-Спорт».