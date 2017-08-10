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Артур Нигматуллин: В дебютном матче в премьер-лиге отразил выход один на один от Халка

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал, как он в бытность игрока «Волги» дебютировал в элитном дивизионе российского футбола.

- Какие чувства испытывал перед игрой первого тура с «Ахматом», ведь со времени твоего дебюта в премьер-лиге прошло 4 года?
- Чувство радости от того, что вернулся. Матч в хорошей атмосфере, с хорошим соперником и это было самое главное. Потому что когда я вылетал в ФНЛ с «Волгой», я понимал, что главная задача -  вернуться и снова играть на высшем уровне.

- А что чувствовал 4 года назад, выходя на свою первую игру в премьер-лиге и сразу с «Зенитом»?
- Волнения, конечно, было больше. 22 года и 26 лет - большая разница для вратаря. Да и чувство радости тоже было, потому что я хотел играть в премьер-лиге, уходил из ЦСКА именно за этим. Тогда, правда, не особо сложился мой путь в премьер-лиге (в сезоне 2013/14 Артур провел 3 матча в премьер-лиге - прим.ред.), но это бесценный опыт.

- Что-то запомнил из той игры?
- Тогда был очень сильный состав у «Зенита», он только собрался: Витсель, Халк, Данни в расцвете сил. В общем, футболисты высокого уровня. К тому же, хороший антураж был - трибуны тогда заполнились в Нижнем Новгороде, а на 2-й минуте я от Халка выход 1 на 1 отразил.

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