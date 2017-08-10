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Главный тренер сборной Бразилии: «Спартак»? Пусть Луан играет там, где будет счастлив

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о нападающем «Гремио» Луане.

– Я вызвал Луана в сборную, так как он здорово провёл Олимпиаду. Мы за ним все это время наблюдали. Луан не очень хорошо играл в чемпионате Гаушу, но затем стал лучшим в «Гремио», команде, которая забивает больше всего голов в чемпионате.

– Вы не советовали Луану, стоит ли выбирать «Спартак»?
– Я ничего не говорю футболистам, в таких случаях, это очень большая ответственность. А вдруг информация повлияет на стоимость? Вот я вызвал Луана в сборную. На сколько дороже он будет стоит теперь? Хочу сказать лишь одно: пусть Луан играет там, где будет счастлив.

Тите: Жулиано мало играет? Мы ему доверяем

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