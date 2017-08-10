Тите: Жулиано мало играет? Мы ему доверяем
Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, что думает о недостатке игровой практики у Жулиано в «Зените».
– Жулиано выходил в сложный момент в матче с Колумбией. В игре с Боливией он также показал высочайший уровень. Он был лучшим в прошлом сезоне в «Зените». Да, сейчас Жулиано играет меньше. Но у него есть наше доверие. Понятно, что ему нужна игровая практика, но я об этом с ним ещё не говорил, – сказал Тите на пресс-конференции после оглашения списка игроков на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2018.
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