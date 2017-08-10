«Ахмат» – «Краснодар». История противостояния
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня в Грозном в матче 5-го тура РФПЛ «Ахмат» примет «Краснодар».
Всего эти команды провели между собой 15 официальных встреч: 9 побед у краснодарцев, одна ничья и 5 побед у грозненцев, разница мячей – 20:13 в пользу «Краснодара».
В Грозном команды провели 7 матчей: 3 победы у хозяев и 4 у гостей. В прошлом сезоне «Терек» (ныне – «Ахмат») победил дома со счетом 2:1 (1 декабря 2016 года).
Матч
Состав
Ахмат: Городов, Уциев, Сампайо, Анхель, Семёнов, Родолфо, Мохаммади, Иванов, Швец, Митришев, Жаба
Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Мамаев, Петров, Газинский, Каборе, Перейра, Игнатьев, Вандерсон
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
10 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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