Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-23 : 1Зенит-2
Футбол  Ахмат- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ахмат» – «Краснодар». История противостояния

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Грозном в матче 5-го тура РФПЛ «Ахмат» примет «Краснодар».

Всего эти команды провели между собой 15 официальных встреч: 9 побед у краснодарцев, одна ничья и 5 побед у грозненцев, разница мячей – 20:13 в пользу «Краснодара».

В Грозном команды провели 7 матчей: 3 победы у хозяев и 4 у гостей. В прошлом сезоне «Терек» (ныне – «Ахмат») победил дома со счетом 2:1 (1 декабря 2016 года).

Матч

Ахмат - Краснодар

Состав

Ахмат: Городов, Уциев, Сампайо, Анхель, Семёнов, Родолфо, Мохаммади, Иванов, Швец, Митришев, Жаба

Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Мамаев, Петров, Газинский, Каборе, Перейра, Игнатьев, Вандерсон

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

10 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай выберет «Зенит», а не «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартак» согласовал трансфер Луана и подпишет контракт с игрокомНападающий «Гремио» Луан продолжит карьеру в «Спартаке». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.Гарай сообщил «Валенсии» о желании покинуть клубЗащитник «Валенсии» Эсекьель Гарай близок к смене клубной прописки. Об этом сообщает Cadena Ser.РФПЛ. 5-й тур. «Ахмат» примет «Краснодар» и другие матчиРезультаты матчей 5-го тура чемпионата России по футболу.Илья Геркус: Спасибо всем, в том числе тем, кто меня критикует, брюзжит и просто ругаетсяПрезидент «Локомотива» Илья Геркус, ровно год назад сменивший на этом посту Ольгу Смородскую, подвел некоторые итоги своей работы.
Футбол
Веллитон: У меня есть предложения от российских клубов. Хотел бы вернуться в РФПЛ
Футбол
Дмитрий Гунько: Разгром в Питере? В раздевалке об этом ни слова не было сказано
Футбол
Анатолий Давыдов: Контакт с Манчини есть, но хотелось бы от него больше игроков
Футбол
СМИ: Форвард «Монако» Мбаппе перешел в «ПСЖ» за 180 миллионов евро
все новости
Ахмат
Ахматкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости