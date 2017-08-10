«Ахмат» – «Краснодар». История противостояния

Сегодня в Грозном в матче 5-го тура РФПЛ «Ахмат» примет «Краснодар».

Всего эти команды провели между собой 15 официальных встреч: 9 побед у краснодарцев, одна ничья и 5 побед у грозненцев, разница мячей – 20:13 в пользу «Краснодара».

В Грозном команды провели 7 матчей: 3 победы у хозяев и 4 у гостей. В прошлом сезоне «Терек» (ныне – «Ахмат») победил дома со счетом 2:1 (1 декабря 2016 года).