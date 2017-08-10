Флойд Мэйвезер: Мне не понравились слова Макгрегора. Он назвал нас обезьянами

Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший остался недоволен высказыванием чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Напомним, ранее ирландец заявил следующее: «Не могу вспомнить эпизод из «Рокки 3». Эта та часть с танцующими обезьянами?». В этом фильме главный герой тренируется с темнокожими боксерами.

«Мне очень не понравились его слова. Он назвал нас обезьянами. Это просто неуважение. Нет, он не вывел меня из себя, но меня это задело. Конечно, болтовня так и будет продолжаться, но я умен и у меня хватит терпения. 26 августа посмотрим, назовет ли он нас обезьянами. Я выхожу на ринг ради американского народа и всех чернокожих на планете», – цитирует Мэйвезера ESPN US.

26 августа спортсмены проведут поединок по правилам бокса.