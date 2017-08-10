Казахстанская биатлонистка Пантова будет выступать за Россию (фото)

18-летняя биатлонистка из Казахстана Арина Пантова приняла решение поменять спортивное гражданство и со следующего сезона будет выступать за Россию.

Напомним, спортсменка является победительницей молодежного чемпионата мира и бронзовым призером юношеской Олимпиады.

«Думаю, немного ясности в происходящей ситуации не повредит. Мой переход никак не связан с деньгами! Это спонтанное решение объясняется гораздо проще. Сюда пригласили работать папу. Вот и все. То, что здесь конкуренции больше, так это только на пользу. Бегать же интереснее будет. А Казахстан я всегда любила и буду любить! И никогда ничего плохого про него не говорила», - написала Пантова в инстаграме.