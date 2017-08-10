Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Эквадором и Колумбией
Тренерский штаб
сборной Бразилии назвал игроков, которые смогут принять участие в играх
отборочного этапа к чемпионату мира 2018 года против Эквадора и Колумбии.
Вратари: Алиссон
(«Рома»), Кассио («Коринтианс»), Эдерсон («Манчестер Сити»);
Защитники: Дани
Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (все – «ПСЖ»), Фагнер («Коринтианс»), Марсело
(«Реал»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Филипе Луис («Атлетико»), Миранда
(«Интер»);
Полузащитники:
Фернандиньо («Манчестер Сити»), Каземиро («Реал»), Жулиано («Зенит»), Паулиньо
(«Гуанчжоу Эвергранд»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ренато Аугусто
(«Бейцзин Гуоань»), Виллиан («Челси»), Луан («Гремио»);
Нападающие:
Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Тайсон («Шахтер»), Неймар («ПСЖ»), Роберто
Фирмино («Ливерпуль»).
Напомним, Бразилия с 33 очками занимает первое место в южноамериканской квалификации, и уже обеспечила себе участие в чемпионате мира-2018. С Эквадором бразильцы сыграют дома 29 августа, а с Колумбией встретятся на выезде 6 сентября.
В сезоне-2017/18 Жулиано провел 2 матча за «Зенит» в РФПЛ.