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СМИ: Форвард «Монако» Мбаппе перешел в «ПСЖ» за 180 миллионов евро

Источник:  MarcaКомментарии

Форвард «Монако» Кильян Мбаппе перешел в «Пари Сен-Жермен». Об этом информирует Marca.

Как сообщает издание, со ссылкой на источник, клубы уже согласовали все условия перехода. Официально о трансфере нападающего будет объявлено после того, как юристы изучат все подписанные документы.

По информации испанской газеты, «ПСЖ» выплатит за 18-летнего нападающего 160 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде бонусов.

Ранее британское издание The Guardian сообщило, что «Реал» отказался от приобретения форварда «Монако» Килиана Мбаппе в текущее трансферное окно.

Отметим, что вице-чемпионы Франции не опасаются нарушения финансового fair play, так как собираются выручить значительные средства на продаже игроков. В частности, среди возможных кандидатов на уход из «ПСЖ» называются Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Гжегож Крыховяк, Хесе и Серж Орье.

Напомним, ранее «ПСЖ» объявил о приобретении форварда «Барселоны» Неймара за 222 миллиона евро. 

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