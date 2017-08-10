СМИ: Форвард «Монако» Мбаппе перешел в «ПСЖ» за 180 миллионов евро
Форвард «Монако» Кильян Мбаппе перешел в «Пари Сен-Жермен». Об этом информирует Marca.
Как сообщает издание, со ссылкой на источник, клубы уже
согласовали все условия перехода. Официально о трансфере нападающего будет
объявлено после того, как юристы изучат все подписанные документы.
По информации испанской газеты, «ПСЖ» выплатит за 18-летнего нападающего 160 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде бонусов.
Ранее британское издание The Guardian сообщило, что «Реал» отказался от приобретения форварда «Монако» Килиана Мбаппе в текущее трансферное окно.
Отметим,
что вице-чемпионы Франции не опасаются нарушения финансового fair play, так как
собираются выручить значительные средства на продаже игроков. В частности,
среди возможных кандидатов на уход из «ПСЖ» называются Анхель Ди Мария, Юлиан
Дракслер, Гжегож Крыховяк, Хесе и Серж Орье.
Напомним, ранее «ПСЖ» объявил о приобретении форварда «Барселоны» Неймара за 222
миллиона евро.