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Анатолий Давыдов: Контакт с Манчини есть, но хотелось бы от него больше игроков

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов рассказал, как в дубле себя чувствует француз Йоан Молло, и каким образом строится общение с тренерским штабом наставника большого «Зенита» Роберто Манчини.

– Команда у нас молодая, за исключением Молло. Он нам помогал во второй игре – единственный, где видно, что он умеет играть – контролировал мяч, не терял его, создавал предпосылки для развития дальнейшей атаки. Просто не хватает опыта – ребята не справились – будем говорить. Наверное, это и моя вина. Хотя, было достаточно сказано, что такое «Зенит» и «Спартак», что это за игры, как они играются.

– Как Молло ведет себя в команде? Человек не с самым легким характером все-таки и не в самом хорошем настроении.
– По нему, во всяком случае, это не чувствуется. На тренировках единственный его дискомфорт – на искусственных полях. Мы сейчас, наверное, перейдем на натуральное поле – полегче будет не только ему, но и ребятам. По поводу поведения – претензий нет. Ни за чем таким замечен он не был – тренируется, работает, готовится. По игры, как вы видите, видно, что он лидер. И в раздевалке видно, что он пришел из топ-клуба. Знает, как настроить и себя, и ребятам что сказать – слышал краем уха, что он им говорил. Может не до всех дошло, может мастерства не хватило.

– Дубль изначально создавался для подготовки ближайшего резерва для главной команды. Как строятся взаимоотношения с тренерским штабом Манчини? Есть ли общение?
– Сейчас контакт есть – мы с Манчини разговаривали. Он сейчас проводит двухсторонние игры с молодежным составом. У нас тоже контакт налажен. Начало неплохое. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, нам не хватает тех ребят, которые заявлены за обе команды, но не играют за главную команду. Терентьев выходил за главную команду, но есть парни, которым не хватает игровой практики. Их можно было бы использовать для усиления – с пользой для них самих.

Матч

Спартак-2 - Зенит-2 - 3:1 (0:0)

Голы

Самсонов 59 (1:0 - пен.). Давыдов 68 (2:0). Сакала 76 (3:0). Каккоев 87 (3:1).

Состав

Спартак-2: Максименко, Шанбиев (Сокол, 46), Мамин, Щербаков (Лихачёв, 80), Рассказов, Ломовицкий (Нимели, 90), Самсонов, Пантелеев, Сакала, Руденко, Давыдов (Рудковский, 71)

Зенит-2: Бабурин, Круговой, Зуев, Пенчиков, Рукас, Горулёв (Каккоев, 52), Камышев, Молло, Сиротов (Лесовой, 69), Еловских (Андреев, 75), Прудников (Запрягаев, 57)

Предупреждения:

Сакала, 30 - Запрягаев, 64

Судья:

Николай Волошин (Россия)

Место и дата

10 августа 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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