Дмитрий Гунько: Разгром в Питере? В раздевалке об этом ни слова не было сказано
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько рассказал, как настраивал команду на матч против извечных соперников из «Зенита-2» и объяснил, почему в первом тайме болельщики так и не увидели голов.
– Обидно пропускать гол. Мы снизили давление на чужой половине поля и за это поплатились. Мы создали огромное количество голевых моментов в обоих таймах. Во второй половине стало получше с реализацией, поэтому забили три мяча.
– Вы перед пенальти, когда Давыдов взял мяч, жестко крикнули, чтобы оставил его Самсонову. Почему так произошло?
– Самсонов – штатный пенальтист. Мы предполагали, что Давыдову лучше забить с игры, нежели промахнуться с 11 метров. Все пенальти исполняет либо Самсонов, либо Пантелеев.
– Зная характер Давыдова, можно подумать, что он мог и обидеться, особенно, если бы Самсонов не забил.
– Он также очень хорошо знает и мой характер. Поэтому у нас сложилось полное взаимопонимание.
– Когда вы настраивали команду на игру, о разгроме «Спартака» в Питере вспоминали?
– У нас с дублирующим составом «Зенита» свои взаимоотношения. Ни одного слова об этом не было.
– Сегодня ярко выглядел Фэшн Сакала.
– Мне кажется, что он не до конца еще нашел взаимопонимание с партнерами. Но он прибавляет от игры к игры.
– Фэшн – это тот человек, который способен в ближайшее время перейти в первую команду?
– Мы все для этого и работаем. У него есть шанс. Но для этого надо выделяться и соответствовать требованиям первой команды. Сегодня у него получилась не очень целостная игра – очень много моментов не реализует. Будет лучше с реализацией – посмотрим.
Матч
Спартак-2 - Зенит-2 - 3:1 (0:0)
Голы
Самсонов 59 (1:0 - пен.). Давыдов 68 (2:0). Сакала 76 (3:0). Каккоев 87 (3:1).
Состав
Спартак-2: Максименко, Шанбиев (Сокол, 46), Мамин, Щербаков (Лихачёв, 80), Рассказов, Ломовицкий (Нимели, 90), Самсонов, Пантелеев, Сакала, Руденко, Давыдов (Рудковский, 71)
Зенит-2: Бабурин, Круговой, Зуев, Пенчиков, Рукас, Горулёв (Каккоев, 52), Камышев, Молло, Сиротов (Лесовой, 69), Еловских (Андреев, 75), Прудников (Запрягаев, 57)
Предупреждения:
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
10 августа 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция