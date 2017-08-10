Дмитрий Гунько: Разгром в Питере? В раздевалке об этом ни слова не было сказано

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько рассказал, как настраивал команду на матч против извечных соперников из «Зенита-2» и объяснил, почему в первом тайме болельщики так и не увидели голов.

– Обидно пропускать гол. Мы снизили давление на чужой половине поля и за это поплатились. Мы создали огромное количество голевых моментов в обоих таймах. Во второй половине стало получше с реализацией, поэтому забили три мяча.

– Вы перед пенальти, когда Давыдов взял мяч, жестко крикнули, чтобы оставил его Самсонову. Почему так произошло?

– Самсонов – штатный пенальтист. Мы предполагали, что Давыдову лучше забить с игры, нежели промахнуться с 11 метров. Все пенальти исполняет либо Самсонов, либо Пантелеев.

– Зная характер Давыдова, можно подумать, что он мог и обидеться, особенно, если бы Самсонов не забил.

– Он также очень хорошо знает и мой характер. Поэтому у нас сложилось полное взаимопонимание.

– Когда вы настраивали команду на игру, о разгроме «Спартака» в Питере вспоминали?

– У нас с дублирующим составом «Зенита» свои взаимоотношения. Ни одного слова об этом не было.

– Сегодня ярко выглядел Фэшн Сакала.

– Мне кажется, что он не до конца еще нашел взаимопонимание с партнерами. Но он прибавляет от игры к игры.

– Фэшн – это тот человек, который способен в ближайшее время перейти в первую команду?

– Мы все для этого и работаем. У него есть шанс. Но для этого надо выделяться и соответствовать требованиям первой команды. Сегодня у него получилась не очень целостная игра – очень много моментов не реализует. Будет лучше с реализацией – посмотрим.