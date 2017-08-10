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Веллитон: У меня есть предложения от российских клубов. Хотел бы вернуться в РФПЛ

Источник:  TerraКомментарии

Бывший форвард московского «Спартака» Веллитон покинул турецкий «Кайсериспор» и рассматривает возможность возвращения в Россию. Об этом сообщает Terra.

«Со мной уже связывались клубы из Японии, России и Саудовской Аравии. Были контакты с бразильскими клубами, но пока я не готов вернуться. Я хотел бы поиграть в России. У меня уже есть опыт выступления в этой стране», – заявил 30-летний нападающий.

Ранее сообщалось, что форвард может заменить в московском «Локомотива» Ари, который получил травму колена.

В минувшем сезоне чемпионата Турции игрок провел 28 матчей и забил 12 голов.

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