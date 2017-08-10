Андрей Назаров: Алма-Аты заслужил клуб КХЛ
Источник: Russia HockeyКомментарии
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, ранее возглавлявший «Барыс», прокомментировал информацию, что в Казахстане может появиться второй клуб КХЛ.
- Ждать ли нам в КХЛ второй клуб из
Казахстана?
- В этом у меня нет никаких сомнений. При всей любви к Астане, в которой в середине прошлого века родилась моя бабушка, клуб КХЛ заслужил и другой сверхсовременный город Казахстана - Алма-Аты. Он располагает шикарной ареной уровня Ледовых дворцов в Санкт-Петербурге и Минске, плюс несколькими современными тренировочными катками. Поверьте, при всем уважении к Москве столица России в хоккейном плане где-то может Алма-Аты только позавидовать, - сказал Назаров.
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