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Андрей Назаров: Алма-Аты заслужил клуб КХЛ

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, ранее возглавлявший «Барыс», прокомментировал информацию, что в Казахстане может появиться второй клуб КХЛ.

- Ждать ли нам в КХЛ второй клуб из Казахстана?
- В этом у меня нет никаких сомнений. При всей любви к Астане, в которой в середине прошлого века родилась моя бабушка, клуб КХЛ заслужил и другой сверхсовременный город Казахстана - Алма-Аты. Он располагает шикарной ареной уровня Ледовых дворцов в Санкт-Петербурге и Минске, плюс несколькими современными тренировочными катками. Поверьте, при всем уважении к Москве столица России в хоккейном плане где-то может Алма-Аты только позавидовать, - сказал Назаров.

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