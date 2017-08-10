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Денис Давыдов: «Зенит» не люблю даже больше, чем ЦСКА

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Автор второго года «Спартака-2» в игре с дублем «Зенита» Денис Давыдов после матча рассказал, почему эта встреча была для него принципиальной.

– «Зенит» для меня всегда – принципиальный соперник. Не люблю их даже больше, чем ЦСКА. Мы понимали, что основная команда проиграла, думали о них, можно сказать, и за них тоже бились. Это «Спартак» – «Зенит» – не важно, какой уровень, будь то академия, или дубль. Могли бы забить и больше сегодня. Но 3:1 тоже достаточно.

– В первом тайме было много моментов, но никак не могли забить. Боялись, что и во втором тайме забить не получится?
– Не боялись. Просто – невезение. В перерыве тренер внес коррективы. Сказал, что нужно логическое завершение – либо пас, либо удар. Во втором тайме пошло лучше, хоть первый гол и был забит с пенальти. Мы создали отличные моменты. Вся команда – молодцы, и в обороне играли отлично, центр поля, атака… Мы победили заслуженно.

– Сразу после гола вас заменили. С чем это связано?
– Немного ноги сводило. У меня было небольшое повреждение – провел две тренировки и почувствовал. Сейчас просто решили не рисковать – сам попросил замену.

– С Массимо Каррерой общались на тренировках? Когда ждать появления в основе?
– Я всегда на тренировках отдаю всего себя, работаю. В «Спартаке-2» две игры не получилось – с «Курском» и с «Балтикой». Сегодня с Массимо общался. Он говорит, что нужно в первую очередь через игры и тренировки доказывать. Я работаю. В первой команде у нас фантастическая атака – попытаюсь конкурировать. Буду работать, работать, работать, работать.

Матч

Спартак-2 - Зенит-2 - 3:1 (0:0)

Голы

Самсонов 59 (1:0 - пен.). Давыдов 68 (2:0). Сакала 76 (3:0). Каккоев 87 (3:1).

Состав

Спартак-2: Максименко, Шанбиев (Сокол, 46), Мамин, Щербаков (Лихачёв, 80), Рассказов, Ломовицкий (Нимели, 90), Самсонов, Пантелеев, Сакала, Руденко, Давыдов (Рудковский, 71)

Зенит-2: Бабурин, Круговой, Зуев, Пенчиков, Рукас, Горулёв (Каккоев, 52), Камышев, Молло, Сиротов (Лесовой, 69), Еловских (Андреев, 75), Прудников (Запрягаев, 57)

Предупреждения:

Сакала, 30 - Запрягаев, 64

Судья:

Николай Волошин (Россия)

Место и дата

10 августа 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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