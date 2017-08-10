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Аарон Оланаре: Уверен, мы сможем победить «Спартак»

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре прокомментировал победу над «Тосно» (2:1) в пятом туре РФПЛ и поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком».

- Первый тайм был сложный, мы долго вкатывались в игру, - сказал форвард. - Понадобилось время, чтобы понять, как играет соперник. Во второй половине было легче, мы контролировали ход встречи и довели ее до победы.

- Эпизод с твоим голом был немного сумбурным. Вспомни, пожалуйста, как именно все произошло.
- Все боролись за мяч. Был некий сумбур, рикошеты. Мяч попал в штангу, отскочил назад, и я оказался первым на подборе. Это результат общекомандных действий. Все оказали необходимое давление, пошли в прессинг, поборолись за мяч.

- Счастлив ли ты, ведь давно хотел забить первый гол после возвращения? И придаст ли он тебе уверенности?
- Это меня подстегнет, простимулирует, даст прилив сил. Буду стараться использовать каждый эпизод, сделаю все, чтобы команда побеждала.

- Впереди дерби. Армейцы проиграли предыдущую игру с красно-белыми. С какими эмоциями команда подойдет к этой игре?
- Это будет большой матч, крупное дерби. Мы будем сражаться, бороться, как настоящие воины. Уверен, что мы сможем одержать победу.

Матч

Тосно - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Оланаре 49 (0:1). Заболотный 57 (1:1). Дзагоев 62 (1:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Абазов (Мелкадзе, 59), Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63)

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Головин (Дзагоев, 57), Чалов (Витиньо, 57), Оланаре

Предупреждения:

нет - Васин, 86

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

09 августа 20:00, Петровский, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Спартак»?

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