Аарон Оланаре: Уверен, мы сможем победить «Спартак»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре прокомментировал победу над «Тосно» (2:1) в пятом туре РФПЛ и поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком».

- Первый тайм был сложный, мы долго вкатывались в игру, - сказал форвард. - Понадобилось время, чтобы понять, как играет соперник. Во второй половине было легче, мы контролировали ход встречи и довели ее до победы.

- Эпизод с твоим голом был немного сумбурным. Вспомни, пожалуйста, как именно все произошло.

- Все боролись за мяч. Был некий сумбур, рикошеты. Мяч попал в штангу, отскочил назад, и я оказался первым на подборе. Это результат общекомандных действий. Все оказали необходимое давление, пошли в прессинг, поборолись за мяч.



- Счастлив ли ты, ведь давно хотел забить первый гол после возвращения? И придаст ли он тебе уверенности?

- Это меня подстегнет, простимулирует, даст прилив сил. Буду стараться использовать каждый эпизод, сделаю все, чтобы команда побеждала.



- Впереди дерби. Армейцы проиграли предыдущую игру с красно-белыми. С какими эмоциями команда подойдет к этой игре?

- Это будет большой матч, крупное дерби. Мы будем сражаться, бороться, как настоящие воины. Уверен, что мы сможем одержать победу.