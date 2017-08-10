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Андрей Бутенко: Все забывают об ошибках игроков, гаденыш по итогам матча всегда только арбитр

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявление генерального директора «Динамо» Евгения Муравьева о низком уровне и судейства в РФПЛ.

- Предположим, что арбитр назначил пенальти на первой минуте матча. Остальные 89 минут проигрывающая команда что делала? Она сразу начинает ссылаться: «арбитр нам голову отвинтил, сломал нас психологически». И так матч закончился 0:1, а судья сломал игру на первой минуте, получается. А кто не реализовывает выходы один на один и другие опасные моменты? Разве судья виноват? Все почему-то забывают об ошибках нападающих и других игроков. Все равно гаденыш по итогам матча только арбитр.

Я не сомневаюсь, что с той точки, в которой находился Николаев и принимал решение, эпизод смотрелся абсолютно по-другому. Но когда мы смотрим с другого ракурса, с других камер, мы видим другие характеристики. Что, мы должны утверждать, что Николаев был предвзят в матче с «Уралом»? Значит, с ним какую-то работу провел клуб «Краснодар»? Значит, Галицкий дает кому-то задание работать с арбитром? У нас нет оснований говорить так. Я не сомневаюсь, что и Лапочкин в матче «Ростов» - «Динамо», как Николаев, принимая решение, был уверен, что он прав, - передает слова Бутенко «Р-Спорт».

Ранее, Муравьев заявил, что нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относятся к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой.

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