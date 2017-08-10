Илья Геркус: Спасибо всем, в том числе тем, кто меня критикует, брюзжит и просто ругается

Президент «Локомотива» Илья Геркус, ровно год назад сменивший на этом посту Ольгу Смородскую, подвел некоторые итоги своей работы.

«Год прошел. Спасибо всем-всем, кто в меня верил и поддерживал. Спасибо также тем, кто меня критикует, брюзжит и просто ругается. Уверен, мы на правильном пути», - написал Геркус в инстаграме.

Напомним, в минувшем сезоне «Локомотив» выиграл Кубок России. В настоящее время железнодорожники вместе с «Зенитом» возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.