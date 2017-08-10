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Гарай сообщил «Валенсии» о желании покинуть клуб

Источник:  Cadena SERКомментарии

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай близок к смене клубной прописки. Об этом сообщает Cadena Ser. 

Согласно информации источника, сегодня игрок сообщил тренерскому штабу о желании перейти в другую команду. Отмечается, что аргентинец намерен вернуться в чемпионат России.

Ранее сообщалось, что на 30-летнего Гарая претендуют московский «Спартак», а также «Зенит». Красно-белые предложили за футболиста 20 млн евро. Питерский клуб готов отдать Хави Гарсию и включить 23 млн евро.

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