Гарай сообщил «Валенсии» о желании покинуть клуб

Веллитон: У меня есть предложения от российских клубов. Хотел бы вернуться в РФПЛ

Бывший форвард московского «Спартака» Веллитон покинул турецкий «Кайсериспор» и рассматривает возможность возвращения в Россию. Об этом сообщает Terra.