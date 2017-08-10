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«Спартак» согласовал трансфер Луана и подпишет контракт с игроком

Источник:  TuttomercatowebКомментарии

Нападающий «Гремио» Луан Виейра продолжит карьеру в «Спартаке». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, «Спартак» согласовал все детали перехода 24-летнего форварда и в ближайшее время о трансфере Луана будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что красно-белые договорились с «Гремио» о сумме компенсации за бразильца, однако, переход не состоялся из-за разногласий с представителями игрока, которым принадлежат 30 процентов прав.

Отметим, что по информации Radio Gaucha, нападающий «ПСЖ» Неймар посоветовал Луану не переходить в московский «Спартак.

Луан является воспитанником «Гремио», в 2014 году он дебютировал за основную команду. В общей сложности нападающий провел в составе клуба 117 игр и забил 32 мяча, включая 11 голов в 22 матчах сезона-2017.

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