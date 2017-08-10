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Владимир Касперович: Натаскивать Пантову на результат смысла не имеет, это детский спорт

Источник:  ТАССКомментарии

Старший тренер по резерву российской сборной по биатлону Владимир Касперович прокомментировал решение казахстанской биатлонистки Арины Пантовой сменить спортивное гражданство и выступать за Россию.

Пантова, которой в июле исполнилось 18 лет, в прошлом году победила в гонке преследования на юниорском чемпионате мира. На зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года спортсменка стала бронзовым призером в спринте.

«Сейчас с ней работает ее отец, поэтому пока говорить о ее перспективах сложно. Но девочка интересная, мы ее хорошо знаем, но сейчас с ней работает достаточное число специалистов, которые еще года два ее будут вести. Спешить не надо, натаскивать на результат смысла не имеет, поскольку это детский спорт и главное сейчас - заложить базу на будущее», - сказал Касперович.

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