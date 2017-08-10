Китайский клуб готов платить Фарфану 8 млн долларов в год

Хавбек московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан может перебраться в чемпионат Китая.

Как сообщает Bolavip, на игрока претендует «Шанхай Шеньхуа», который готов платить ему 8 млн долларов за сезон.

Напомним, 32-летний полузащитник стал игроком столичного клуба зимой 2017 года. Футболист пополнил ряды «Локо» на правах свободного агента. За это время Фарфан сыграл 13 матчей и забил 2 гола.

Добавим, что его контракт с красно-зелеными истекает летом 2018 года.

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